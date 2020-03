Keert Andrea Pirlo binnenkort terug naar Juventus? ex-profvoetballer krijgt opvallende rol

Hoewel het coronavirus niet bepaald bevorderlijk is voor gesprekken achter de schermen, zal Juventus binnenkort de terugkeer van Andrea Pirlo bekend maken.

Twee jaar geleden is hij gestopt met voetballen, maar Pirlo is klaar om een nieuwe carrière te beginnen. Hij zou snel in Turijn moeten zijn, want Pirlo wordt namelijk T1 bij de regerende Italiaanse kampioen bij de U-23.

Andrea Pirlo, 40 jaar oud, trok in de zomer van 2015 van Juventus naar New York City. Hij speelde vier jaar voor Juventus en daarin verzamelde Pirlo vier Italiaanse competitietitels en een beker. Hij speelde ook in de Champions League-finale van 2015 tegen Real Madrid.