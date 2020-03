Lockdown in Italië laat ook Nuytinck niet onberoerd: "Het is uitgestorven op straat, iedereen zit binnen"

Bram Nuytick kennen we allemaal nog van zijn periode bij Anderlecht. Ondertussen verdedigt de 29-jarige Nederlander al meer dan drie jaar de kleuren van Udinese in Italië. Ook hij is onder de indruk van de omstandigheden in de Laars momenteel.

"Sinds begin deze week is het voor ons in Udine ook allemaal flink veranderd", steek Nuytinck van wal in De Telegraaf. "Daarvoor waren er natuurlijk al allerlei maatregelen, maar omdat Udine geen risicogebied was, ging het leven hier nog wel redelijk normaal door."

"Mensen zaten gewoon op terrasjes en de restaurants waren open. Dat is nu allemaal voorbij. Het is heel raar om te zien dat het leven totaal is gestopt. Het is uitgestorven op straat, iedereen zit binnen."

"Ik zit nu in mijn eentje thuis. Je kunt nergens naar toe. Ik ben sindsdien alleen even de deur uit geweest om in de supermarkt wat eten te halen. Alleen de supermarkten en apotheken zijn open en je mag slechts voor het broodnodige de straat op", besluit de ex-Mauve.