'Huurling wil fors inleveren om bij Manchester United te kunnen blijven'

Manchester United huurt Odion Ighalo sinds januari van het Chinese Shanghai Greenland Shenhua. De Nigeriaanse spits zou graag langer op Old Trafford blijven.

Ighalo scoorde vier keer in acht wedstrijden en 318 minuten voor Manchester United. In eerste instantie werd er lacherig gedaan over zijn transfer, maar in korte tijd toonde hij zijn waarde voor de club.

Volgens The Sun zou hij de helft van zijn loon willen inleveren als de Reds hem kopen. Manchester United bedong een aankoopoptie voor de spits, die nog tot december 2021 onder contract ligt in China.

Afwachten of hij ook volgend seizoen in de Premier League te bewonderen is.