Eerste optie Voetbal Vlaanderen is nog altijd competitie in amateur en provinciale uitspelen, ze vragen ook geste aan KBVB

Even grote paniek gisteren toen er een vals bericht kwam dat alle amateur- en provinciale reeksen werden stopgezet. "Het is een optie, maar eentje waar we nog niet actief aan denken", zegt Marc Van Craen, voorzitter van Voetbal Vlaanderen in Het Nieuwsblad.

De eerste optie blijft: uitspelen. “We hopen nu vooral dat het EK ­effectief wordt uitgesteld, ­zodat we extra ruimte hebben om alle duels in te halen en het gewoon zó op te lossen.” De amateur- en provinciale clubs kunnen het wel moeilijk krijgen door het wegvallen van heel wat inkomsten. Ook de paastoernooien, die heel wat geld in het laatje brengen, dreigen immers in het water te vallen. “Dat zou een zware ­financiële ­dobber zijn, en veel clubs hebben het al zo moeilijk”, aldus Van Craen, die de KBVB wil vragen de bondsbijdragen op te schorten “Dat is geen waanzinnig bedrag, maar het zou al een mooie geste zijn.”