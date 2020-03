Beerschot en OHL maken zich weinig zorgen over proflicentie voor volgend seizoen

Woensdag kreeg een eerste lading profclubs goed nieuws over de proflicentie voor het volgende seizoen. Beerschot en OHL kregen nog geen groen licht.

Beide teams moeten nog extra stukken aan hun dossier toevoegen. Grote zorgen maken ze zich geen van beide.

“Beerschot zal heel binnenkort z’n licentie voor het volgende seizoen krijgen”, reageerde de club tegenover Het Nieuwsblad. “De licentiecommissie heeft vandaag laten weten dat er nog enkele documenten ontbreken. Die zullen snel toegevoegd worden aan het dossier.”

Ook in Leuven maakt men zich weinig zorgen: “Nadat enkele clubs in moeilijkheden raakten in de loop van het seizoen, kijkt de licentiecommissie nog strikter toe op de continuïteit van professionele voetbalclubs. Hierdoor moet OH Leuven nog wat extra stukken voorleggen aan de licentiecommissie.”

“De club verwacht een oproepingsbrief hiervoor en zal eind maart of begin april de nodige documenten kunnen voorleggen.”