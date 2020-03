Joachim Löw over coronacrisis: "Wereld heeft collectieve burn-out meegemaakt"

Ook de Duitse bondscoach Joachim Löw maakt zich zorgen over het coronavirus. Dat vertelde hij op een persconferentie.

“Ik heb het gevoel dat de natuur zich tegen ons aan het keren is. Ons tempo van de afgelopen jaren is onovertroffen. De focus lag op macht en grotere winsten. We waren amper geïnteresseerd in hongersnoden en natuurrampen”, vertelde Löw.

“Nu hebben we iets dat iedereen raakt. We realiseren ons waar het om gaat: familie, vrienden, medemensen, met elkaar omgaan, elkaar respecteren. Dat dit dingen zijn waar we in de eerste plaats naar moeten kijken.”

“Je vraagt ​​hoe het met iemand gaat en je meent het. Je voelt dat er meer wordt gecommuniceerd. Dat vind ik heel erg bevredigend. De politiek beweegt ook in de goede richting. Er is geen plek meer voor populisme.”