Maak kennis met Franco Antonucci, een van de grootste Belgische talenten: "Een terugkeer naar België sluit ik zeker niet uit"

Francesco 'Franco' Antonucci heeft op zijn twintigste al heel wat watertjes doorzwommen. Hij speelde in de jeugd onder meer voor Ajax en Anderlecht. Momenteel speelt hij voor Volendam, dat hem huurt van Monaco. Voetbalkrant.com sprak met het raspaardje.

De aanvallende middenvelder begon te voetballen bij Charleroi. Na vijf seizoenen Anderlecht verhuisde Antonucci naar Ajax. Daar kocht Monaco hem in 2017 voor 2,5 miljoen euro weg. Bij de Monegasken kon de jonge Belg voorlopig niet doorbreken. Antonucci werd dit seizoen dan maar verhuurd aan Volendam, dat uitkomt in de Eerste Divisie in Nederland. Daar doet de jonge Belg het meer dan behoorlijk.

Elf doelpunten

In twintig competitiewedstrijden was Antonucci goed voor maar liefst elf doelpunten en vijf assists. Statistieken waarmee Antonucci zeker kan leven, bekende hij aan Voetbalkrant.com. “Ik ben zeer tevreden met die cijfers, zeker als je weet dat het mijn eerste seizoen in deze competitie is. Bovendien ben ik een aanvallende middenvelder, dus het is zeker niet evident om zo vaak te scoren.”

De prestaties van Antonucci in de Keuken Kampioen Divisie gingen dan ook niet onopgemerkt voorbij. Onlangs kreeg hij er een trofee als ‘Beste Talent‘. “Dat is een zeer mooie beloning en waardering voor al het harde werk. Voor mij persoonlijk, maar zeker ook voor mijn familie, die mij steeds gesteund hebben. Met onder andere Dries Mertens, Quincy Promes en Frenkie De Jong staan er mooie namen op deze erelijst. Ik hoop net als hen een mooie carrière uit te bouwen.”

Met dank aan Wim Jonk

Hoe belandt zo’n talent bij een club als Volendam? In het geval van Antonucci is het heel simpel: Wim Jonk. “Hij is de coach bij Volendam en ik ken hem nog van bij de jeugd van Ajax. Alle oefeningen zijn met bal bij hem. Hij heeft vertrouwen in mij, dus het is dankzij hem dat ik bij Volendam speel.”

“Het niveau is trouwens zeer aardig! In vergelijking met Frankrijk wordt er hier veel meer op techniek geteerd. Het gaat er veel minder fysiek aan toe, waardoor mijn spel beter tot zijn recht komt. Ik ben een speler die heel graag de bal voelt en beslissend wil zijn. Ik ben technisch sterk en beschik over een goede pass en schot. Vooral in balverlies heb ik nog wel stappen te zetten. Mijn omschakeling moet beter, en ik moet ook wat agressiever worden in de duels. Ook mijn volume moet nog de hoogte in”, vertelt Antonucci.

Volgend seizoen JPL?

Waar Antonucci volgend seizoen zal spelen, is vooralsnog een groot vraagteken. Het zou zomaar kunnen dat de belofte-international volgend seizoen in de Jupiler Pro League aan de slag gaat. “Ik sta zeker open voor een terugkeer naar België, tenminste als er een project is dat me aanspreekt. Maar sowieso zijn er enkele mooie clubs in België. Hoe dan ook is het ook Monaco dat hier mee over beslist. Ik wil terechtkomen bij een mooie club met een goede coach, die in mij gelooft. Op dit moment in mijn carrière moet ik gewoon aan spelen toekomen”, besluit Franco Antonucci.