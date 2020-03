Dûchatelet likt zijn wonden: "Als we straks de rekening maken zullen we niet ver van 1 miljoen euro aan inkomsten misgelopen hebben"

De Pro League besliste recent om de eersteklassers de derde schijf van de tv-gelden vervroegd te betalen als financieel steuntje in de rug in volle coronacrisis. Dat blijkt ook nodig, Roland Dûchatelet maakt alvast de rekening.

De ex-voorzitter van STVV is nog steeds eigenaar van Stayen, dat onder meer een hotel herbergt. Düchatelet moest omwille van het coronavirus het hotel sluiten en likt zijn wondes. "Er kwam nu net een heel drukke tijd aan in Haspengouw met de bloesemperiode", zegt hij aan Sporza.

"De 77 kamers kenden een erg hoge bezettingsgraad, maar dat zal, zo vrees ik, voor langere tijd helemaal wegvallen. Dat verlies aan omzet loopt erg snel op tot 400.000 euro.

Anderlecht

"Vorig weekend zou Anderlecht hier voor de laatste speeldag van de competitie hebben gelogeerd, maar dat is dus ook niet doorgegaan. Als we straks de rekening maken zullen we niet ver van 1 miljoen euro aan inkomsten misgelopen hebben."