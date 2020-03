Uitstel van de Spelen kan einde betekenen van Iniesta's Olympische droom

Euro 2020 werd al met een jaar opgeschoven vanwege het coronavirus. Moeten straks ook de Olympische Spelen plaats ruimen voor het virus?

Daar is voorlopig nog geen sprake van. Zondag 22 maart zat het Internationaal Olympisch Comité bijeen in een spoedvergadering. De uitkomst van die vergadering? Een deadline. Binnen vier weken zal er een definitieve beslissing vallen. Spelen of geen Spelen.

Een uitstel zou voor Andres Iniesta niet goed uitkomen. De gewezen middenvelder van Barcelona wordt op 11 mei 36 en als de Olympische Spelen met een jaar worden uitgesteld zal hij er 37 zijn.

De bleke spelmaker is nog actief bij Vissel Kobe in Japan, waar hij ploegmaat is van Thomas Vermaelen. De ex-international is een van de kandidaten om deel te nemen aan het toernooi. Per land mogen er maar drie spelers deelnemen die ouder zijn dan 23 jaar. Misschien voetbalt Iniesta dan al niet meer...