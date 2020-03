Rode Duivel helpt coronapatiënten door tablets te kopen

Ook Toby Alderweireld zit in zelfisolatie thuis vanwege het coronavirus. Maar vanuit de voetbalwereld zijn er al tal van initiatieven op poten gezet, onder andere door Duitse spelers Kimmich en Goretzka, maar ook door Ibrahimovic.

Tottenham-verdediger en Rode Duivel Toby Alderweireld wil op zijn eigen manier zijn steentje bijdragen in de coronacrisis. HIj is namelijk van plan om tablets te kopen én te doneren aan coronapatiënten. Hij roept ook iedereen op om op zijn eigen manier te helpen waar kan.

Whoever can help, please help! Together, we can come out of this difficult time stronger than ever. Stay safe everyone ❤️ pic.twitter.com/MOCNNVLMWR