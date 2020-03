Lukaku toont eigenwijze werkwijze van Conte aan met anekdote: "Dat heeft hij ook met mij gedaan"

Romelu Lukaku verkoos een transfer naar Internazionale FC boven een verhuis naar Juventus FC. Nochtans was die laatste stap misschien wel de gemakkelijkste geweest. Al had Inter een héél belangrijke troef in handen.

En die troef heeft een naam: Antonio Conte. De coach van Internazionale FC trok al aan de mouw van Romelu Lukaku toen hij de troepen van Chelsea FC onder zijn hoede had. Het is geen geheim dat Big Rom een coach nodig heeft die op alle momenten achter hem staat. Maar dat wil niet zeggen dat de Rode Duivel een streepje voor heeft bij Conte. “Na een wedstrijd is er altijd een video-analyse”, vertelt Lukaku een anekdote bij La Gazzetta dello Sport. “Daar kan je zeker niet zitten slapen. In zo’n geval pikt Conte je eruit.” Antonio Conte haalt je fouten eruit waar iedereen bij is “Hij haalt jouw fouten eruit waar iedereen bij is”, gaat het jeugdproduct van RSC Anderlecht verder. “Dat deed hij ook met mij na onze wedstrijd tegen Slavia Praag. Vijf minuten lang had hij het erover hoe mijn tegenstander een duel kon winnen voorafgaand aan een doelpunt.” “Op zo’n moment moet je als speler reageren en goed spelen”, besluit Lukaku. “Ik kon niet kinderachtig zijn en ging verder met werken. Enkele dagen nadien speelden we tegen AC Milan en ik speelde één van mijn beste wedstrijden ooit.”