Voor Nainggolan is de coronasituatie extra vervelend : "Bang om Claudia te besmetten, maar ze heeft het ergste achter de rug"

De coronacrisis is voor alles en iedereen een beetje eng. Al is de situatie voor Radja Nainggolan en echtgenote Claudia extra vervelend. Mevrouw Nainggolan strijdt namelijk tegen kanker.

Radja sprak op de Instagram-pagina van VIER met Kat Kerkhofs over de situatie.

“Ziekenhuizen worden op dit moment vermeden en de therapieën een beetje uitgesteld. Het is daarom hopen dat alles zo snel mogelijk goedkomt, omdat Claudia door de ziekte sowieso een zwak immuunsysteem heeft. Zij vermijdt daarom de ziekenhuizen. Er zijn wachtlijsten die bepalen wanneer je kan gaan.”

“De situatie is best eng. Ook omdat ik nu bijvoorbeeld de boodschappen doe en dus besmet kan raken. Want ik kom buiten. Als ik thuiskom, ben ik wel bang dat ik haar zou kunnen besmetten, maar ik ben wel attent en volgens mij is alles ook wel goed verlopen.”

Toch is er ook goed nieuws: “Ze heeft de zwaarste periode al achter de rug, nu is het vooral ‘onderhoud’. De tijd zal nu moeten uitwijzen of het definitief opgelost zal zijn. Maar op dit moment gaat het wel de goede kant uit.”