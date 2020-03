Kogel door de kerk: géén amateurvoetbal meer, ook beslissing over promotie en degradatie

De beslissing over het vervolg van de Jupiler Pro League wordt zo lang mogelijk uitgesteld, maar in de lagere reeksen is er nu wel duidelijkheid.

Van eerste amateur tot 4e provinciale wordt er dit seizoen niet meer gevoetbald. Dat schrijft Het Nieuwsblad. De leiders in elke reeks mogen de titel ‘vieren’ en bij gebrek aan eindrondes, zullen ook de extra stijgers volgens het huidige klassement worden aangeduid. Ook de degradatie wordt beslist op basis van het huidige klassement. Volgens Het Laatste Nieuws krijgt elke ploeg een puntencoëfficiënt achter de naam om teams met minder gespeelde wedstrijden niet te benadelen. Later op de dag wordt er meer duidelijkheid verwacht over het aantal stijgers en dalers per reeks.