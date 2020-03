Deinze mikt op hoger budget en stelt meteen een prioriteit na promotie naar profvoetbal

Deinze heeft eindelijk te pakken waar het al een paar jaar achter vist; promotie naar eerste klasse B.

Denijs Van de Weghe reageerde vrijdag al bij Voetbalkrant.com en de voorzitter klonk erg opgetogen. Deinze stak er met kop en schouders bovenuit in de hoogste amateurklasse en de promotie is meer dan verdiend. "Een plaats in de middenmoot is de ambitie", klonk het.

Op zoek naar vers kapitaal?

Maar dan moeten er enkele versterkingen bijkomen. "We spelen nu met jonge, Vlaamse spelers die de ambitie hebben om hoger te spelen. Zij blijven ook in 1B bij ons, maar er zal ook nog wat versterking komen. Of daar buitenlanders bij zijn, zien we nog wel. Het voornaamste is dat we kwaliteit binnenhalen", zei Van de Weghe bij Sporza.

En dan moet er misschien wel wat budget bijkomen. "We zullen nu tv-geld krijgen en zullen grotere sponsors kunnen aantrekken, aangezien alle matchen live op Proximus tv komen." Al lijkt extern kapitaal ook welkom. "Ik wil niet alles alleen blijven dragen. Ik ben momenteel 100% aandeelhouder, misschien zijn er wel enkele investeerders die er samen met mij hun schouders willen onderzetten", ging hij verder.

Stadionplannen

"Het dringendste is echter het nieuwe stadion voor 8.000 toeschouwers. Ik probeer daar al vijf jaar een vergunning voor te krijgen. Hopelijk krijg ik die in de zomer, zodat we in het najaar kunnen beginnen te bouwen", besloot hij.