Ex-bondsvoorzitter laat zich uit over beslissing amateurreeksen: "Onverantwoord risico"

François De Keersmaecker kennen we allemaal als ex-bondsvoorzitter, maar ondertussen ook als voorzitter van traditieclub Racing Mechelen. De immer goedlachse man vindt het een "terechte beslissing" om de amateurreeksen stop te zetten vanwege het coronavirus.

"Gezien de huidige omstandigheden is het duidelijk dat we niet meer kunnen voetballen dit seizoen", opent De Keersmaecker in het interview met regionale zender RTV. "Het zou een onverantwoord risico zijn naar de spelers en het publiek."

Dat publiek zou volgens De Keersmaecker ook niet geneigd zijn om dit seizoen nog te komen kijken naar een voetbalwedstrijd. "Ik vind het een terechte beslissing én zeer goed dat ze nu al genomen is", zegt hij nog.

Racing Mechelen staat tweede in Eerste Provinciale en promoveert dus naar Derde Klasse Amateur. Vorig jaar degradeerden ze nog uit die reeks.