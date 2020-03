📷 "Forza Italia": Wembley probeert Italië op een prachtige manier te steunen

Een wedstrijd tussen Engeland en Italië, ter voorbereiding op het EK, stond in eerste instantie op de agenda op vrijdag. In plaats daarvan zorgde Wembley voor een kleurrijke ondersteuning van heel Italië. Met een boodschap in het Italiaans: "We zijn gescheiden, maar we zijn verenigd, Forza Italia".

De boog en het hele stadion werden ook verlicht met de kleuren van de Italiaanse vlag voor de 90 minuten die de wedstrijd had moeten duren. Het was een grote steun voor een land dat al enkele weken een hoge prijs betaalt voor de gevolgen van het coronavirus.

Although we couldn't welcome you to Wembley tonight, we are with you @azzurri.



This is a battle that must be faced together, with unity. #StayHomeSaveLives. pic.twitter.com/j9YMpdMRDn