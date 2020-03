Gent is bereid om te spelen op slotspeeldag, ook al kunnen ze nog 2 plaatsen zakken: "Wij nemen geen opportunistische stelling in"

Terwijl er veel clubs opperen om de competitie nu al stop te zetten is Ivan De Witte een andere mening toegedaan. De voorzitter van KAA Gent vindt het nog te vroeg om daar nu al over te oordelen.

"Ons standpunt dat we goed rekening moeten houden met de gezondheidsmaatregelen en met de standpunten die de regering zal innemen. En pas op basis daarvan kunnen we een beslissing nemen", legde Ivan De Witte uit bij Het Laatste Nieuws.

Als het niet lukt om de laatste speeldag af te werken, dan liever een stopzetting.

De kans dat er nog play-offs komen acht de voorzitter van Gent klein, maar hij is wel bereid om mee te werken aan elk redelijke beslissing. Ook als dat het afwerken van speeldag 30 betekent. De Witte is er zich ten volle van bewust dat Gent nog van de tweede naar de vierde plaats kan zakken op de slotspeeldag. Charleroi en Antwerp kunnen nog over de Buffalo's wippen in de stand.

"AA Gent niet weggezet worden als een opportunist die nu die tweede plaats wilt behouden. Onze voorkeur gaat uit naar het eventueel afwerken van de 30e speeldag, als de gezondheidsmaatregelen dat toelaten. Als het niet lukt om de laatste speeldag af te werken, dan liever een stopzetting."