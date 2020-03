Blufpoker tussen spelers en bestuur Barcelona: loon inleveren of terugvallen op 1411 euro per maand

Zelfs het grote Barcelona ontsnapt niet aan de gevolgen van de coronacrisis. De club wil dat de spelers een deel van hun loon inleveren, maar bereikt daarover maar geen akkoord.

Het bestuur van Barcelona wil volgens Marca dat de spelersgroep zeventig procent loon afstaat. De spelers willen wel inleveren, maar niet zoveel.

Voorzitter Bartoméu dreigt er nu mee de spelers op een systeem van tijdelijke werkloosheid te zetten. Lionel Messi en co zouden op die manier maximaal nog 1.411,83 euro per maand verdienen.

Dat is zelfs voor de mindere goden van Barça peanuts in vergelijking met dertig procent van hun loon. Laat staan voor Lionel Messi, die zo’n honderd miljoen euro per jaar verdient.

Club én spelers zijn er dus bij gebaat een oplossing uit te werken. Ook Atlético Madrid en Espanyol werken een systeem uit waarbij hun spelers tijdelijk minder zullen verdienen. Real Madrid wil niet weten van dat soort maatregelen. De Koninklijke gaat er van uit dat er vanaf mei weer zal gevoetbald worden.