Zo kan het ook: Australische clubeigenaar stuurt voltallige kern op onbetaald verlof

In de Belgische competitie aarzelen clubs of ze hun spelers op technische werkloosheid zetten en wordt er naar creatieve oplossingen gezocht. In Australië is er een clubeigenaar die iets minder met zijn spelers inzit.

Tony Sage is de eigenaar van Perth Glory en nam een nogal drastische beslissing. Hij stuurde alle spelers van de club op onbetaald verlof. Dat Australische spelersvakbond (PFA) kan er absoluut niet mee lachen en dreigt met juridische stappen. "In deze tijden hebben we leiderschap nodig en in het voetbal een gezamenlijke aanpak. Helaas heeft Tony zijn voorkeur laten zien voor eenzijdig, roekeloos en onrechtmatig handelen", aldus Joey Didulica, de directeur van de PFA, bij De Telegraaf. Sage reageerde al boos op de kritiek van de vakbond en verklaarde dat er andere voorzitters bereid waren zijn voorbeeld te volgen.