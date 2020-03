Geweldige geste! Simon Mignolet laat zijn groot hart zien met speciale gift voor een ziekenhuis

In het buitenland hebben tal van spelers hun groot hart laten zien door schenkingen en giften aan ziekenhuizen. In België doet Simon Mignolet hetzelfde.

De doelman van Club Brugge is sportambassadeur van Sint-Truiden en voelt zich nauw verbonden met het Sint-Trudo ziekenhuis. Vorig jaar nog werd zijn zoon er geboren. "Nu ligt de focus er volledig op de zorg voor coronapatiënten. Het personeel levert fantastisch werk en is hetzelfde dat ons zelf al vaak heel goed verzorgd heeft", aldus Simon Mignolet in een persbericht van het Sint-Trudo ziekenhuis.

Om het ziekenhuis in moeilijke tijden te steunen schenkt de Rode Duivel tablets. "Ik heb er voor gekozen om Samsung-tablets te schenken. De patiënten die momenteel in quarantaine verblijven en daardoor afgescheiden zijn van de buitenwereld en hun geliefden, kunnen met deze tablets nu toch contact houden met hun familie en vrienden en de broodnodige steun bij hen zoeken."

Een mooi gebaar van de Limburger!