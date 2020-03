Tottenham laat twee spelers terugkeren naar hun land

Tottenham heeft op haar officiële website aangekondigd dat zij Son en Bergwijn toestemming hebben gegeven om terug te keren naar respectievelijk Zuid-Korea en Nederland.

De Koreaan kreeg toestemming om met zijn ouders terug te keren naar zijn land om persoonlijke redenen. Hij zal 14 dagen quarantaine in Zuid-Korea moeten zitten. Ter herinnering, de speler had zijn arm gebroken en zijn einde van het seizoen was al in gevaar.

Steven Bergwijn is dan weer terug naar Nederland om bij de geboorte van zijn eerste zoon te zijn. Ook de Nederlander kampt met een blessure. Op dit moment staat de Premier League niet op het punt om te hervatten. De wedstrijden zijn voorlopig opgeschort tot 30 april.

