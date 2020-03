🎥 Het opvallende verhaal van Garrincha, de luitenant van Pélé: genie met een te kort been

Garrincha: voor de jonge lezers is deze naam misschien alleen bekend door de verschillende sportcomplexen in België, maar het is ook de naam van een Braziliaanse ex-voetballer. Garrincha wordt zelfs gezien als één van de beste dribbelaars aller tijden.

Toch zag het er lang niet naar uit dat Garrincha wel een profcarrière kon beginnen. Zijn één been was namelijk korter dan zijn ander been en daardoor dachten de dokters dat hij nooit fit genoeg zou kunnen zijn om op het hoogste niveau te kunnen voetballen.

Botafogo

Garrincha liet zich niet uit zijn lood slaan en hij kwam in 1953 aan bij Botafogo. Eerst moest de Braziliaan een test doorstaan. “Toen hij naar Botafogo kwam voor een test, speelde hij de bal direct door mijn benen. Ze dachten dat ik beledigd zou zijn, maar in plaats daarvan ging ik naar het bestuur om ervoor te zorgen dat hij een contract kreeg. Gelukkig luisterden ze naar mij”, aldus Nilton Santos, één van de beste wingbacks aller tijden, over Garrincha bij Bleacher Report.

De carrière van Garrincha was meteen gelanceerd. Hij zou 13 jaar bij Botafogo spelen en bij zijn debuut zou hij meteen een hattrick maken. Het was toen al duidelijk dat vooral de techniek van Garrincha van buitenaards niveau was. Hij zou in zijn carrière vooral in de Braziliaanse competitie actief zijn. Hij speelde ook een half jaar in Colombia bij Junior FC.

Seleção

Ook op internationaal niveau was Garrincha een echte ster. Hij was erbij op de WK’s van 1958, 1962 en 1966. Brazilië werd zowel in 1958 als in 1962 wereldkampioen en het duo Pélé-Garrincha werd gevreesd door alle andere ploegen. In 1958 was Garrincha cruciaal in de finale tegen Zweden door twee assists te geven en in 1962 werd hij zelfs verkozen tot speler van het tornooi. Pélé was er in de laatste wedstrijden niet meer bij door een blessure, maar Garrincha stond op en hij scoorde zowel in de kwartfinale als in de halve finale twee keer. Daardoor won hij ook de “golden boot”.

In 1966 zou Brazilië derde worden in haar groep, maar de Goddelijke Kanaries hebben nooit een wedstrijd verloren met Pélé en Garrincha in de basis. Garrincha verloor in zijn internationale carrière maar één keer en het was tegen Hongarije. Toen was Pélé er niet bij.

Werelddoelpunt tegen Fiorentina

Garrincha liet zijn klasse zien in een vriendschappelijk duel tegen Fiorentina in 1958. Hij dribbelde vier man voor hij ook de keeper in de wind kon zetten. Uiteindelijk wachtte hij met de bal binnen te duwen tot de verdediger voorbij gleed. Het doelpunt viel echter niet in goede aarde bij de trainer, want hij vond dat Garrincha roekeloos was. Daardoor stond de dribbelaar de volgende twee wedstrijden niet op het veld, aldus 90min.

Levercirrose

Na het WK van 1966 ging het steil bergaf met Garrincha. De Braziliaan kreeg te maken met een alcoholverslaving en na een gevecht van 15 jaar overleed de ster in 1983 aan een levercirrose. Hij werd slechts 49 jaar oud.

Voetbalvorm

Garrincha is dus 37 jaar geleden overleden, maar zijn ziel leeft voort in een voetbalvorm die de wereld is ingeroepen. Bij Garrincha wordt er vijf tegen vijf gespeeld op een kunstgrasterrein en rond het veld staat een boarding waardoor de bal niet buiten kan gaan. Er zijn verschillende sportcomplexen in België waar het gespeeld kan worden.