Oei? 'Belgische voetbalbond roept bondsprocureur Wagner op het matje na opvallende samenwerking met club'

De strijd tegen het coronavirus brengt mensen dichterbij. En dus vallen er ook bijzondere samenwerkingen te noteren, al is niet iedereen het daar mee eens.

Zo opende bondsprocureur Kris Wagner een dikke week geleden de webstek coronaresists, met als missie de coronapandemie bestrijden.

Dat liet hij zelf ook weten via de sociale media. Het is een manier om mensen die het extra zwaar hebben in deze tijden te steunen en om maatschappelijke ongemakken te verhelpen.

Op het matje

Wagner opende de site samen met Walter Damen, de ondervoorzitter van Beerschot. Daarom wordt hij nu volgens Het Laatste Nieuws op het matje geroepen door de Belgische voetbalbond.

"De KBVB distantieert zich van deze samenwerking. Als voetbalbond moeten we ten allen tijde onpartijdig blijven. Alle leden dienen het bondsreglement en de ethische code na te leven. We zullen deze zaak intern onder de loep nemen", klinkt het.