Spaenhoven countert uitspraak Goots: "Ofwel speel je die wedstrijd nog ofwel moeten OHL en Beerschot overgaan"

Patrick Goots kwam maandag met een uitspraak waar nogal wat rond te doen was bij OH Leuven en Beerschot. De analist vindt dat Virton of Westerlo moeten promoveren. Iets waar niet iedereen het mee eens is.

Urbain Spaenhoven vindt het onder andere nogal kort door de bocht. "Een format is een format. Zo is het nu eenmaal. Het is een belachelijk format en heel Europa lacht daarmee, maar het is nu zo. Acht ploegen die vier keer tegen elkaar spelen en de periodekampioenen maken onder elkaar uit wie er promoveert. Het is ook anders om naar een periodetitel toe te werken dan naar een titel op het einde van het seizoen", aldus Spaenhoven. Hij denkt wel dat die wedstrijd nog georganiseerd kan worden. "Laat hem desnoods in juli spelen zonder publiek. Dat ze dan geen ploeg meer kunnen bouwen voor 1A? Kijk, als je uit 1B wil geraken moet je sowieso een ploeg hebben die 1A waardig is. Bezie KV Mechelen." In provinciale bestaat dat format nochtans ook en werd er een andere beslissing genomen. "Ofwel speel je die wedstrijd ofwel laat je OHL en Beerschot overgaan. Het verschil is dat het hier over profvoetbal gaat! Je kan toch niet Virton laten overgaan die - gezien de format - eigenlijk niks gewonnen hebben?"