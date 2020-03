Nu alle clubs financieel geraakt worden: "Misschien is dit uitgelezen moment om spelers te laten inleveren"

Vorige week besliste Voetbal Vlaanderen om de competities in het jeugd- en amateurvoetbal definitief stop te zetten. Een serieuze streep door de rekening van de clubs, die zo enkele maanden geen inkomsten genereren.

Dat de situatie penibel is voor vele amateurclubs, is al langer bekend. Kan het stopzetten van de competitie de druppel zijn voor vele clubs? We vroegen het aan Jan Michoel, de ervaren voorzitter van Hoogstraten VV. De Rooikens wisten zich nipt te handhaven in Tweede Amateur.

Eerder dit seizoen werd al pijnlijk duidelijk hoe moeilijk sommige clubs in Amateur het hadden. Denk aan Duffel. Hoe zwaar komt de stopzetting van de competitie aan?

Jan Michoel: "In ons geval voorzie ik dit seizoen geen enkel probleem. We lopen dan wel een drietal thuiswedstrijden mis, en een paastoernooi voor de jeugd. Maar los daarvan hebben we ook geen premies of verplaatsingskosten aan onze kernspelers uit te betalen."

Leeft de angst bij jullie dat sommige sponsors, die ongetwijfeld ook getroffen zijn door deze coronacrisis, het voor bekeken zullen houden? Sponsoring van de voetbalclub is misschien wel een van de eerste posten waarin ze willen knippen?

Michoel: "Daar heb ik vannacht nog over liggen denken. Ik houd er eerlijk gezegd mijn hart voor vast. Heel wat kleine zelfstandigen en KMO's zijn hard getroffen door deze coronacrisis. Het is voorlopig een grote vraag wat dit gaat geven op vlak van sponsoring voor volgend(e) seizoen(en). Het zal wachten zijn tot mei/juni om te zien hoe dit allemaal evolueert."

De (vaak exuberante) spelerslonen van spelers in amateurreeksen zorgen steeds vaker voor ophef. Her en der wordt geopperd om een salarisplafond op te leggen. Hoe denkt u daarover?

Michoel: "Wel, alle clubs worden nu fel getroffen door deze crisis. Misschien is dat wel een geluk bij een ongeluk. Misschien is dit daarom wel het uitgelezen om de spelers te laten inleveren. Maar dan moet dit op een georganiseerde manier gebeuren. Ik las dat de voorzitter van City Pirates graag wil samenzitten met de andere amateurclubs: noteer maar dat wij hem daar zeker in zullen steunen. Op die manier kan iedereen zijn ervaringen en valkuilen delen."



