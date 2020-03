"Misschien is dit wel het moment om het landschap van het amateurvoetbal te hertekenen": voorzitter pleit voor realisme

Vorige week besliste Voetbal Vlaanderen om de competities in het jeugd- en amateurvoetbal definitief stop te zetten. Een serieuze streep door de rekening van de clubs, die zo enkele maanden geen inkomsten genereren.

Hoe penibel is de situatie van onze amateurclubs, die al zo zwaar onder druk stonden? We gingen ten rade bij Ignace Kroos, voorzitter van KFC Turnhout, dat zich zopas handhaafde in Derde Amateur.

Eerder dit seizoen werd al pijnlijk duidelijk hoe moeilijk sommige clubs in Amateur het hadden. Denk aan Duffel. Hoe zwaar komt de stopzetting van de competitie aan?

Ignace Kroos: "Uiteraard is dit een serieuze streep door de rekening. In ons geval zien we drie thuiswedstrijden aan onze neus voorbij gaan, waaronder de topper tegen Lyra-Lierse. Neem daarbij ook al het jeugdvoetbal mee in rekening en ik denk dat we al gauw een bedrag van om en bij de €40 000 mislopen."

"Maar het is al veel langer duidelijk dat het amateurvoetbal onder zware druk staat. Misschien is het daarom nu wel het moment om het landschap in het amateurvoetbal te gaan hertekenen."

Onder meer de spelerslonen, die veel te hoog zouden liggen, zijn niet meer haalbaar voor veel clubs.

Kroos: "Wij kiezen nu al enkele jaren voor erg realistische spelerslonen, waarvan we oprecht denken dat de spelers dat ook waard zijn. Er is amper ruimte voor excessen. Daar staat tegenover dat we op gebied van kwaliteit van spelers toch wel wat hebben moeten inboeten in vergelijking met enkele jaren geleden. We zien dat spelers elders vaak veel meer kunnen verdienen. Marktconform? Dat is een andere zaak. In elk geval zijn de licentievoorwaarden in Amateur een goede zaak."

De spelerslonen staan bij veel profclubs onder druk in tijden van coronacrisis. Hoe handelen jullie dit af?

Kroos: "Dat is iets wat we de komende dagen intern verder zullen bespreken en uitwerken. Ook bij ons krijgen spelers een vaste vergoeding, maar eerlijk: tegenover een vaste vergoeding moeten toch ook prestaties staan, lijkt me?"

Leeft de angst bij jullie dat sommige sponsors, die ongetwijfeld ook getroffen zijn door deze coronacrisis, het voor bekeken zullen houden? Sponsoring van de voetbalclub is misschien wel een van de eerste posten waarin ze willen knippen?

Kroos: "Dat is mogelijk, maar dat is een mes dat aan twee kanten snijdt. Want als iedereen zich gaat terugtrekken, dan dreigen alle verenigingen in het gedrang te komen. En heus niet enkel amateurclubs in het voetbal. Wat dat betreft hebben sponsors ook een maatschappelijke functie. We zullen allemaal water bij de wijn moeten doen, en daar zijn we ons als club erg bewust van."

Veel succes alvast voor het komende seizoen!