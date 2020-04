Donkerrode cijfers voor de KBVB dankzij de coronacrisis en de misgelopen oefeninterlands

Het seizoen 2019-2020 zal niet winstgevend zijn voor de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). Door de coronacrisis liggen de inkomsten veel lager dan gepland.

De oefenstage van de Rode Duivels naar Qatar is in het water gevallen door de coronacrisis. Die zou de KBVB 2,7 miljoen euro hebben opgeleverd. Daarnaast grijpt de Bond ook naast inkomsten uit merchandising en de oefenduels in juni en naast clubboetes. In totaal zou de pandemie de voetbalbond 5 miljoen euro kosten, meldt Het Nieuwsblad.

En toch heeft de KBVB besloten om een deel van de bondskosten voor clubs te laten vallen. Amateurclubs betalen dit jaar daarom 3 miljoen euro minder. Het operationeel verlies dit jaar zou zo'n 2,5 miljoen euro bedragen, maar de Bond beschikt over een spaarpot sinds het WK in Rusland.