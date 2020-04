'Spaanse competitie hervat in juli: anders verlies van 700 miljoen'

Wordt de Spaanse competitie hervat in juli? Bij rechtenhouder Mediapro hoopt men alleszins van wel.

“Wanneer het volgende seizoen begint is op zich niet zo belangrijk”, vertelde Jaume Roure van Mediapro aan radiostation Cadena Copa. “De prioriteit ligt bij het afwerken van het huidige seizoen. Als we dat niet doet, dreigt een verlies van 700 miljoen euro.”

"Ik verwacht dat het Spaanse voetbal in juli kan herbeginnen, maar wel zonder publiek. En uiteraard moeten de clubs eerst een periode krijgen om zich voor te bereiden."

Er is wel één serieus probleem: "Zodra één speler in juli besmet raakt met het coronavirus, moeten we onmiddellijk de handdoek gooien en het seizoen beëindigen. Natuurlijk moeten we alles doen om dat te voorkomen, maar als het gebeurt, is het voorbij."