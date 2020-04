Tom De Sutter, van Torhout tot Rode Duivel: terugblik op zijn carrière

Donderdag maakte Tom De Sutter (34) via Instagram bekend dat hij de voetbalschoenen aan de haak hangt. De West-Vlaming mag terugblikken op een uiterst knappe carrière, waarin hij maar liefst drie Belgische landstitels behaalde.

2006- januari 2009: Cercle Brugge

Tom De Sutter doorliep de jeugd van Club Brugge. In 2005 besloot de spits om aan de slag te gaan bij Torhout. Een slimme keuze, zo bleek. Amper een jaar later plukte de Vereniging hem daar weg.

Hoewel hij bij Cercle al in zijn eerste seizoen veel speelgelegenheid kreeg, was het wachten tot het seizoen 2007-2008 voor de echte doorbraak. Het Cercle Brugge van Glen De Boeck verbaasde vriend en vijand. Spelers als Stijn De Smet én Tom De Sutter kwamen helemaal tot ontbolstering, met dank aan ervaren pionnen als Iachtchouk en Hasi. De Sutter zat al aan tien doelpunten wanneer hij een zware knieblessure opliep en een kruis mocht maken over het seizoen.

In augustus 2008 wordt De Sutter beloond voor zijn goede prestaties. Hij maakt zijn debuut voor de Rode Duivels in een oefeninterland in en tegen Duitsland. De Sutter zou in totaal veertien keer in actie komen voor de Duivels, veelal als invaller.

Januari 2019-2013: Anderlecht

In januari 2019 betaalde Anderlecht 3.1 miljoen euro voor de Sutter. Ondanks het stevige prijskaartje, kreeg De Sutter niet al te veel speelkansen in Brussel. Desondanks beleefde De Sutter in Anderlecht de meest succesvolle periode in zijn leven. In vier seizoen werd hij er maar liefst drie keer kampioen.

2013-2015: Club Brugge

Enigszins verrassend maakte De Sutter in de zomer van 2013 de overgang naar zijn eerste liefde: Club Brugge. Zo bereikte hij alsnog, weliswaar via een aantal omwegen, het eerste elftal van Club Brugge. Met Club won hij in 2015 de Beker van België, en hoe. De Sutter opende de score tegen zijn ex-club Anderlecht, maar vlak voor tijd maakte Mitrovic gelijk. Diep in blessuretijd scoorde Lior Refaelov met een legendarisch volley alsnog het winnende doelpunt.

2015-2020: Bursaspor, Lokeren, Oostende, Knokke

Vlak voor het sluiten van de transfermarkt in 2015 koos De Sutter alsnog voor een buitenlands avontuur. Helaas draaide het op een sisser uit. Bij het Turkse Bursaspor komt hij niet verder dan vier basisplaatsen in de competitie. Na amper een seizoen keert hij terug naar België.

De Sutter gaat aan de slag bij Lokeren. In zijn eerste seizoen was hij goed voor tien doelpunten. In zijn tweede seizoen raakt hij bij de Waaslanders zijn basisplaats kwijt. Amper twee doelpunten scoort hij, waardoor Lokeren besloot zijn aflopend contract niet te verlengen.

Zo begint het seizoen 2018-2019 zonder De Sutter. De Sutter zit een half seizoen zonder club, maar in januari 2019 komt KV Oostende aankloppen. De Kustboys verkeerden in acute spitsennood en zien in De Sutter een (nood)oplossing voor zes maanden.

Het bleken zijn laatste maanden als prof, want De Sutter verkaste naar Knokke, een ambitieuze club uit Tweede Amateur. Aan de zijde van onder meer Koen Persoons sloot Tom De Sutter zijn carrière af met een titel, weliswaar op een aparte manier. Door de coronacrisis werd er vorige week prompt een lijn onder het kampioenschap en dus onder de loopbaan van De Sutter getrokken.

Palmares

3x Belgisch kampioen met Anderlecht

1x Beker van België met Club Brugge

14 caps, 0 doelpunten

Jupiler Pro League: 322 wedstrijden, 93 doelpunten

43 Europese wedstrijden, 12 doelpunten