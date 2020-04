Analist Snelders gaat tegen de stroom in: "Ik vind die beslissing om te stoppen toch vrij snel genomen"

We hebben al veel gezegd over de beslissing om te stoppen met voetballen voor dit seizoen. "Logisch", vinden de meesten, maar analist Eddy Snelders vindt het toch wat dubbel.

Snelders is zelf nog volle bak aan het werk. "In de bouw werken we gewoon door", zegt hij. "Kijk, ik vrees voor de economische gevolgen als dit voorbij is. Als dit nog lang duurt, gaan we volgens mij een economische ramp tegemoet in België. En niet alleen in het voetbal."

"Dus ja, ik vind het wat snel. België is één van de eersten die ermee stopt. De Bundesliga, Premier League, La Liga,... die willen allemaal nog spelen en de UEFA staat onder druk door hen. Dan begrijp ik dat ze bij de UEFA zeggen waarom wij er nu al de stekker uittrekken. Maar ik geloof niet dat ze hun dreigementen effectief gaan doorvoeren."

Maar wanneer had er dan nog gevoetbald moeten worden? "Je kon nog even afwachten, vind ik. Als je in juni en juli nog kan shotten, wat maakt dat uit? De spelers hebben nu al rust. Dan kan je toch vrij snel met een nieuwe competitie beginnen daarna? Maar er is blijkbaar geen draagvlak voor. De kleine clubs willen niet meer omdat er toch niks meer te winnen valt voor hen."