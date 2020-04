Wordt terugwedstrijd promotiefinale 1B alsnog gespeeld? Losada: "Zonder publiek zou niet eerlijk zijn tegenover OHL"

Eerder deze week adviseerde de raad van bestuur van de Pro League om ook het profvoetbal te staken. Wat er dan zou moeten gebeuren met de terugmatch van de promotiefinale in 1B, werd niet gezegd. Mogelijk geldt voor deze wedstrijd een uitzondering.

Wat impliceert dat de match zo goed als zeker achter gesloten deuren gespeeld zal moeten worden. Iets waar Losada, die met Beerschot de heenmatch met 1-0 won, allerminst voorstander van is.

"Dit is geen gewone competitiematch, maar een finale. Het lijkt me raar om die zonder publiek af te werken. Het zou ook niet eerlijk zijn tegeover Leuven", bekent de Argentijnse T1 aan Belga. "De Pro League moet er goed over nadenken."

Een andere mogelijkheid is dat de terugwedstrijd niet gespeeld wordt en dat zowel OHL als Beerschot promoveren naar 1A. "Het is niet aan mij om daarover iets te zeggen. Bij de Pro League zijn genoeg mensen met verstand om de hierover een beslissing te nemen", antwoordt de Argentijn diplomatisch.