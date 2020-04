Virton vangt bot bij Evocatiecommissie in klacht om wedstrijd tegen Beerschot

Virton wil volgend seizoen ook in 1A spelen, maar zit met verschillende problemen. Eén: ze hebben een negatief advies gekregen over hun licentie. En twee: ze kwamen één punt te kort om bovenaan het algemeen klassement te eindigen. Dat tweede kunnen ze nu niet meer rechttrekken.

Virton had zich bij de Evocatiecommissie van de KBVB gemeld om toch de drie punten te krijgen uit het gewonnen duel met Beerschot. Dat moest normaal gezien herspeeld worden omdat er een scheidsrechterlijke fout was gebeurd. Als ze de replay wonnen kon Virton nog over Westerlo wippen in het algemeen klassement en zo mogelijk een plaats in 1A eisen.

De Evocatiecommissie veegde het verzoek om de nietigverklaring van de wedstrijd te herroepen echter van tafel. Normaal moet er dus opnieuw gespeeld worden, maar door de coronacrisis is een replay niet langer mogelijk. Voor Beerschot stond er sowieso niets meer op het spel, want zij wonnen de tweede periode en deden niet mee voor de algemene stand.