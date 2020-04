Knappe geste van Thaïse OHL-voorzitter, uitgerekend op verjaardag overleden vader: "Hij stond bekend om zijn aandacht voor sociale weefsel in onze maatschappij"

Aiyawatt Srivaddhanaprabha, de Thaïse voorzitter van OHL, gaat tablets en computers doneren aan Leuvense jongeren, zodat ook zij thuis school kunnen volgen. Dat maakte hij zaterdag bekend, nota bene op de dag waarop zijn overleden vader 63 jaar oud zou zijn geworden.

Khun Vichai Srivaddhanaprabha, de sterke man van King Power, kwam om het leven bij een tragische helikoptercrash in Leicester. Aiyawatt, zijn zoon, is tegenwoordig voorzitter van OHL. Op de clubwebsite schreef hij een brief aan de ganse OHL-familie.

"Ik wens jullie een goede gezondheid en sterkte toe in deze moeilijke tijden. Mijn gedachten zijn bij jullie, terwijl de hele wereld probeert om door deze crisis te komen."

Daarnaast kwam de voorzitter nog met een erg knappe geste op de proppen. "Mijn vader stond bekend om zijn ruime aandacht voor het sociale weefsel in onze maatschappij. Daarom doneren we graag tablets en computers aan kinderen die vandaag thuis school volgen en waarvan de families niet in staat zijn het noodzakelijke materiaal aan te schaffen."

"De verdeling zal gebeuren in samenwerking met de stad Leuven en gemeente Oud-Heverlee. Zo willen we een bescheiden bijdrage leveren om allemaal #samensterker door deze crisis te komen", aldus Srivaddhanaprabha.