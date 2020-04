🎥 Kabasele pakt uit met heerlijke IGotTheBallChallenge: "Schwalbe!"

Ook in de tuin durft de tweevoudige Rode Duivel al eens uitpakken met een stevige tackle. De verdediger van Watford plaatste een filmpje op Twitter waarbij hij een veel jongere ‘aanvaller’ tegen de grond werkt.

Onder de noemer van #igottheballchallenge, weliswaar. Heerlijke beelden. Reacties als ‘schwalbe van de aanvaller!’ en ‘VAR???’ konden uiteraard niet uitblijven.

Twee weken geleden liet de ex-verdediger van onder meer Racing Genk en Eupen zich ook al opmerken met zijn drumkunsten.

🚨🚨🚨 I decide to start a new activity while I MUST stay at home 😅 Share what you are doing while at home and be part of the @adidas #hometeam pic.twitter.com/YcsOT3Cd36