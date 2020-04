🎥 Negen jaar geleden klopte Stanković 'vliegende keeper' Neuer met heerlijke knal in de Champions League

Dejan Stanković speelde tussen 2004 en 2013 voor Inter. Dag op dag negen jaar geleden scoorde hij een heerlijke goal in de Champions League.

Inter nam het in de kwartfinale van het kampioenenbal op tegen Schalke 04, waar op dat moment Manuel Neuer tussen de palen stond. De heenwedstrijd kon niet beter beginnen voor de Milanezen.

In de allereerste minuut opende Stanković de score voor de Milanezen met een schot van op een meter of 48, nadat Neuer zijn zestien had verlaten om een lange bal van Esteban Cambiasso op Diego Milito weg te koppen.

De Duitsers zouden zich uiteindelijk wel probleemloos plaatsen voor de halve finale.