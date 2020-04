Hoe gaat UEFA het oplossen? "Dan lopen er op het EK enkel overbelaste of geblesseerde spelers rond"

De UEFA tikte België op de vingers omdat ze zo snel de beslissing namen om te stoppen. Volgens Patrick Goots zou de UEFA beter een voorbeeld nemen aan de Pro League en zelf alles stopzetten.

“Het draait uiteraard allemaal om geld. Maar hoe zwaar de financiële consequenties ook mogen zijn, dat mag niet de drijfveer zijn om nog domme risico's te nemen. Want wat gaat de UEFA doen als er toch ergens een competitie weer wordt opgestart en in een of andere club raakt een speler besmet met corona? Alles dan toch maar stopzetten?”, zegt hij in GvA.

Goots ziet immers de gevaren van een propvolle kalender voor de spelers. “Doorspelen tot augustus, dan even rust en dan ergens in september/oktober opnieuw beginnen, waarbij ook alle interlands in die kalender moeten ingepast worden. Gaan ze dan clubs verplichten van oktober tot eind mei volgend jaar in één ruk verder te spelen? Want anders geraken ze niet op tijd klaar voor het EK volgend jaar. En dat EK zal dan vol met overbelaste spelers rondlopen, als het gros al niet geblesseerd is door de te drukke kalender."