Rode Duivels krijgen direct vol programma voor het najaar: drie matchen per break

Men probeert de kalender voor de komende interlandbreaks al in te vullen. En die belooft redelijk vol te zitten, want de UEFA overweegt om de nationale ploegen tot drie wedstrijden per break te laten spelen.

In september, oktober en november zijn er drie breaks en volgens het Duitse persagentschap DPA kunnen er daarin acht matchen gespeeld worden. Er zijn de matchen voor de Nations League, zes normaal. Maar de barrages voor de eindronde van het EK krijgen voorrang. Die moeten zo snel mogelijk worden ingepland. Mogelijk komen die duels er in het najaar bij en spelen de landen die al geplaatst zijn voor het EK, zoals België, twee extra oefenmatchen.