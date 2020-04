De kogel is door de kerk in Italië: Lukaku, Nainggolan en co weten hoeveel ze moeten inleveren

In Italië zijn de clubs van de Serie A tot een akkoord gekomen omtrent de spelerslonen. Als de competitie niet wordt afgewerkt, leveren de spelers 1/3e in. Indien de competitie hervat wordt, valt dat terug naar 1/6e van hun loon.

Juventus moet niet meestappen in de regeling van de Serie A. De spelers van De Oude Dame hadden vorige week al besloten om 4 maanden loon in te leveren en vallen nu dus buiten die regeling van de Serie A.

Bondsvoorzitter Gabriele Gavrina hoopt alleszins dat het seizoen nog wordt uitgespeeld. "Het kan zijn dat we in september nog bezig zijn met het seizoen 2019-2020 en daarna gewoon beginnen", legde hij uit aan de Italiaanse openbare omroep Rai. De competitie definitief stopzetten zoals in België, daar wil Gavrina niet aan denken. "Dan belanden we in een Serie A vol rechtszaken", denkt hij.

Om u een idee te geven van hoeveel de spelers verdienen in Italië. Ronaldo is de grootverdiener met 31 miljoen euro per jaar. Dan volgen De Ligt (8 miljoen) en Lukaku (7,5 miljoen). Mertens mag 4 miljoen euro per jaar bijschrijven, Nainggolan 3 miljoen.