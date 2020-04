🎥 Zijn beste wedstrijd ooit? Tien jaar geleden loodste Messi Barcelona met vierklapper naar halve finale van de Champions League

Dag op dag tien jaar geleden speelde Lionel Messi één van zijn beste wedstrijden ooit. De toen 22-jarige Argentijn legde haast in zijn eentje Arsenal over de knie.

Barcelona had de heenwedstrijd in de kwartfinale van de Champions League 2-2 gespeeld op het veld van Arsenal en in de terugwedstrijd bracht ‘Lord’ Nicklas Bendtner Arsenal 0-1 voor na een kleine twintig minuten.

Vervelende situatie voor de Spanjaarden, maar op dat moment stond Messi op. Hij zorgde er met een zuivere hattrick voor dat Barcelona met 3-1 ging rusten en maakte er in het slot van de wedstrijd nog 4-1 van.

Beslissend zij op de grote momenten, noemt men dat.