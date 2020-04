Ronaldinho betaalt 1,5 miljoen euro aan gerecht, maar helemaal vrij is hij nog niet

Een maand lang verbleef ex-voetballer Ronaldinho in de gevangenis. Die hebben hij en zijn broer mogen verlaten, maar helemaal vrij is hij nog niet.

Een maand geleden werden Ronaldinho en zijn broer in Paraguay opgesloten in de gevangenis. De voormalige voetballer was in het bezit van valse paspoorten waardoor hij in voorlopige hechtenis werd geplaatst.

Intussen heeft Ronaldinho de gevangenis in Asuncion mogen verlaten. Daarvoor moest hij wel een bedrag van ongeveer anderhalf miljoen euro ophoesten. Veel geld en ook niet voldoende voor volledige vrijheid te kopen.

De Braziliaanse dribbelkont moet onder toezicht in een hotel in Paraguay verblijven. Zelfs tijdens zijn verblijf in de cel liet Ronaldinho zijn voetbalkunsten zien (dat kon u HIER lezen).