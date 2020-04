De financiële puinhoop in Lommel: makelaar-eigenaar, boven stand geleefd en miljoenen gezocht

Het was een groot feest in het Soevereinstadion toen Roeselare op de slotspeeldag niet verder kwam dan een 0-0 gelijkspel. Play-off 3 werd vermeden, de club wist zich te handhaven in 1B. Op het veld dan toch...

In de bestuurskamers werd er minder goed werk geleverd. Het gevolg: op woensdag acht april buisden de Noord-Limburgers voor de licentiecommissie. Waarom? Tal van redenen volgens Sporza, waarin eigenaar Ehud 'Udi' Shochatovitch de spilfiguur is. Ten eerste beschouwt de licentiecommissie de Israëliër als een makelaar en die mogen simpelweg geen inmenging hebben op bestuursniveau. Shochatovitch heeft een jeugdacademie in Gambia en daar laat hij spelers overkomen naar Noord-Limburg. 1,7 miljoen gezocht Ten tweede werd er kwistig met geld omgesprongen. Grote namen die banden hadden met de club -Peter Maes, Ronny Van Geneugden en Harm van Veldhoven- werden binnengehaald en dat mocht iets kosten. Er werd ook een offensief ingezet om fans terug te winnen. Dat kostte vooral geld en bracht weinig op. En ook nieuwe spelers kosten geld! Conclusie: de club moet 1,7 miljoen euro tevoorschijn toveren, voor 14 april, de deadline om nieuwe stukken aan te leveren bij het BAS.