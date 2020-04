Standard zag licentie geweigerd na schimmigheid rond verhuur van Sclessin. Dit is er effectief aan de hand

De Licentiecommissie verraste door Standard geen licentie voor profvoetbal of voor Eerste Amateurklasse toe te kennen. In het dossier wordt veelvuldig verwezen naar het stadiondossier. Wat is er precies aan de hand?

Standard zit al langer met een cashflowprobleem. De Rouches boekten dit seizoen dan wel winst op de transfers van Renaud Emond en Paul-José Mpoku, maar dan nog kleuren de Luikse cijfers bloedrood. Het Laatste Nieuws weet dat Standard vorige maand nog hemel en aarde bewoog om twaalf miljoen euro bijeen te schrapen. En daar komt dat beruchte stadiondossier op de proppen. Immobilière du Standard de Liège Standard heeft het Stade Maurice Defrasne namelijk verkocht aan… Immobilière du Standard de Liège. Dat bedrijfje is pas opgericht door voorzitter Bruno Venanzi. Ook Axel Witsel is één van de investeerders. Op hun beurt wordt het stadion dan weer verhuurd aan de Rouches. Probleem opgelost? Nee, helemaal niet. Ook de Licentiecommissie beseft dat Immobilière du Standard de Liège een handigheidje is om snel cash te genereren. De verkoop is officieel en de handtekeningen zijn gezet In de boeken van het pas opgerichte bedrijf is namelijk amper geld te vinden. Toch zal Standard zijn licentie voor het BAS behalen. “De verkoop is officieel”, klinkt het in de Vurige Stede. “De handtekeningen van koper en verkoper zijn geldig én gezet.”