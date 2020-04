Viervoudig NBA-kampioen overweegt om voorzitter van Franse topclub te worden: "Als ze je dat vragen, kan je niet weigeren"

Jean-Michel Aulas, voorzitter van Olympique Lyon, heeft zijn eigen opvolger al aangeduid. De 71-jarige preses denkt eraan om de fakkel door te geven en wil dat doen aan één van de grootste Franse sporticonen van de voorbije decennia.

Hij denkt immers aan viervoudig NBA-kampioen Tony Parker. Die veroverde met de San Antonio Spurs vier keer de NBA-titel. In een interview met So Foot verklapte Parker dat hij het wel zou zien zitten om aan het hoofd te staan van de Franse topclub.

Parker is ook al voorzitter en mede-eigenaar van basketbalclub ASVEL in Lyon. "Voor mij is het een eer dat Jean-Michel aan mij denkt voor deze positie. Uiteraard realiseer ik me wat het inhoudt en al het werk dat het meebrengt. Ik weet dat ik veel te leren heb. Maar de dag dat hij me vraagt om over te nemen, kan je dat niet weigeren", zei Parker.