'Neemt Knokke na Tom De Sutter ook afscheid van Koen Persoons?' Ex-prof denkt wel nog niet aan stoppen

Knokke promoveert volgend seizoen naar de hoogste amateurklasse en doet dat zonder Tom De Sutter en wellicht ook zonder Koen Persoons.

Tom De Sutter houdt het voor bekeken als voetballer en Koen Persoons denkt aan een transfer. Volgens Het Laatste Nieuws is Ninove, de club komt volgend jaar uit in Tweede Amateur, geïnteresseerd om de voormalige profspeler over te nemen. Zelf zou Persoons daar ook niet weigerachtig tegenover staan.

Persoons speelde jarenlang op het hoogste niveau in ons land bij KV Mechelen en Sporting Lokeren. In 2017 stapte hij over naar OHL in 1B en na twee jaar bij de Vlaams-Brabanders maakte hij de overstap naar het amateurvoetbal.

De middenvelder is al 36, maar de voetbalschoenen aan de wilgen hangen lijkt dus niet voor dit seizoen.