Antwerp komt met groot nieuws naar buiten: "Voortrekkersrol"

Stamnummer 1 heeft zijn licentie voor volgend seizoen al beet, terwijl er verder wordt gewerkt aan tribune 4 op De Bosuil. Het gesternte staat goed, nu is er ook groot nieuws.

Antwerp laat in een persbericht weten dat het trots is dat iedereen binnen de club bereid is een financiële inspanning te doen.

"Met onze spelers in een voortrekkersrol! Na een kort overleg is er een akkoord gevonden om de salarissen van april te verminderen, zonder de laagste lonen te treffen. Indien de overmacht verlengd wordt (mei en/of juni) dan blijven deze afspraken gelden."

Wederzijds respect met solidariteit tot gevolg

"Zodra onze trainingen, ongeacht welke vorm, hervat worden zullen de bestaande contractuele afspraken opnieuw gehanteerd worden", klinkt het bij The Great Old.

"De manier waarop de club dit aanpakt wordt zeer op prijs gesteld door de spelers. De reactie van kapitein Faris Haroun en zijn troepen was dan ook hartverwarmend en verdient niets dan lof. Wederzijds respect met solidariteit als gevolg."