🎥 Wat een pareltje! Real Madrid stelt het nieuwe Santiago Bernabeu voor

Real Madrid voetbalt al tientallen jaren in het mythische Estadio Santiago Bernabeu. De kans is echter groot dat Eden Hazard en Thibaut Courtois binnenkort in een ander decor voetballen.

Real Madrid is dan wel niet van plan om te verhuizen, maar de plannen om Santiago Bernabeu te renoveren zijn definitief. In onderstaand filmpje maakt De Koninklijke de fans alvast warm. En het moet gezegd: het ziet er waanzinnig uit! 🏟️✨ Por muchos momentos más inolvidables en casa...

🚀 El Santiago Bernabéu del futuro.#RMFansEnCasa | #YoMeQuedoEnCasa pic.twitter.com/ETgLVRpznD — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) April 13, 2020