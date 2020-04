Qua excuus kan het wel tellen: ex-Arsenal-trainer gaf... zijn vriendin de schuld van slechte resultaten

Unai Emery was slechts anderhalf seizoen trainer van Arsenal. Emery houdt zijn ex-vriendin Sacha Wright verantwoordelijk voor zijn ontslag, zo claimt laatstgenoemde in een spraakmakend interview met The Sun.

Twee jaar lang had de 35-jarige Wright een relatie met Emery, maar uiteindelijk bleek dat hij nog steeds met zijn vrouw samen was én dat hij een beetje paranoïde was. "Ik vertrouwde Unai en geloofde oprecht dat we zouden trouwen en samen kinderen zouden krijgen. Ik dacht dat hij een gentleman was, een echte familieman. Aan het einde van de relatie realiseerde ik me echter dat hij absoluut niet klaar was voor een serieuze relatie", zegt Wright.

l"Ik vloog in december naar San Sebastián, vlak voor oud en nieuw. Hij gaf mij de schuld voor het feit dat Arsenal zo vaak verloor onder hem. Hij gaf mij de schuld van zijn ontslag. Hij noemde mij een witte heks, omdat ik hem zoveel ongeluk zou hebben gebracht. Hij zei: 'We begonnen te verliezen vanaf de dag dat wij uit elkaar gingen'. Hij vertelde me ook dat hij zó gestrest was, dat hij zijn gedachtes niet op orde had nadat we uit elkaar gingen."