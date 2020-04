Cagliari wil Il Ninja: van "We kunnen de helft van zijn loon niet betalen" naar "Een dialoog met Inter én Radja kan het verschil maken"

Internazionale FC wil Radja Nainggolan deze zomer verkopen om financiële ruimte te maken voor inkomende transfer. Cagliari kan de middenvelder dan wel niet betalen, maar een poging wagen kost niets.

“We moeten realistisch zijn”, klonk het enkele dagen geleden bij voorzitter Tommaso Guilini. “Na de coronacrisis kunnen we zelfs de helft van het loon van Radja Nainggolan niet betalen.”

Nochtans staat Il Ninja zelf open voor een verlengd verblijf bij Cagliari Calcio. Voor alle duidelijkheid: behalve het loon het Inter een prijskaartje van achttien miljoen euro rond de nek van de Antwerpenaar gehangen.

Zelfs als Cagliari een deal kan sluiten met Inter blijft het salaris een probleem

“Het klopt dat het niet realistisch is om hem in Sardinië te houden”, reageert ook Mario Passetti in La Domenica Sportiva. “Zelfs als Cagliari een deal kan sluiten met Inter blijft het salaris een probleem.”

Toch wil de sportief directeur van Casteddu de handdoek niet op voorhand gooien. “Een dialoog tussen alle partijen kan het verschil maken. We zullen met Inter en Radja bespreken of er een mogelijkheid is om tot een oplossing te komen.”