Wintertransfer van Cercle Brugge ziet de club als een "ideale tussenstop": "Waarom niet Duitsland of Spanje?"

Dino Hotic is nog maar een paar maanden in België, maar hij heeft al veel meegemaakt met Cercle Brugge. Hij zou graag nog even bij Cercle Brugge blijven om dan binnenkort een transfer te maken naar één van de grote Europese competities.

Dino Hotic heeft al heel wat meegemaakt bij Cercle Brugge. Zo leek hij lang te degraderen met de club, maar na een waanzinnige comeback wisten ze zich toch te redden. Een knappe prestatie van de ploeg. Hotic geeft meer uitleg over de keuze voor Cercle Brugge in de winter. "Ik tekende voor drie en een half jaar en ik zie deze periode als een ideale fase in mijn carrière", legde hij uit op de officiële website van zijn club. "Het was tijd voor mij om Slovenië te verlaten en een interessante competitie te ontdekken, en dat is zeker het geval in België," aldus Hotic "Ik zou heel graag in één van de grote vijf kampioenschappen willen spelen. Waarom niet Duitsland of Spanje? Maar eerst wil ik hier echt eerst spelen en belangrijk worden voor het team", concludeert Hotic op de website van de club.