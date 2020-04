Gegeerd in de winter, nu blijft het windstil rond Eredivisie-sensatie Dessers: "In een wereld zonder corona ..."

Eind januari van dit jaar klopten clubs uit de Serie A en de Primera División bij Heracles Almelo op de deur voor Cyriel Dessers. Tot een transfer kwam het niet.

Heracles kwam niet tot een akkoord met de geïnteresseerde club en kon zich in de zomer misschien aan een hoger bod verwachten. Maar dat is voorlopig zonder de coronacrisis gerekend. Tim Gilissen, technisch directeur van Heracles, liet in Tubantia verstaan dat er sindsdien geen clubs meer hebben geïnformeerd naar Cyriel Dessers.

Gilissen ziet dat de club afwachten. "Als er geen corona was, dan was er waarschijnlijk wel al iets gebeurd", gaf hij aan. "Ik vermoed dat de piek van de mercato dit jaar later zal vallen door het virus. Club willen eerst financiële duidelijkheid.